Fitch | conferma il rating BBB+ per l’Italia outlook stabile

Fitch Ratings ha confermato il rating dell’Italia a BBB+ e ha mantenuto l’outlook stabile. La decisione riguarda le valutazioni sul debito sovrano del paese e la prospettiva di stabilità attribuita alla valutazione. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’agenzia di rating, senza modifiche rispetto alle valutazioni precedenti. La conferma si basa sulle analisi condotte dall’agenzia sulle condizioni economiche e finanziarie del paese.

ROMA – Fitch Ratings ha confermato il rating dell’Italia a ‘BBB+’ con outlook stabile. “Il rating dell’Italia è sostenuto da un’economia ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, nonché dai benefici in termini di stabilità istituzionale e finanziaria derivanti dall’appartenenza all’UE e all’eurozona – fa sapere l’agenzia di rating – Il rating è inoltre supportato da elevati livelli di ricchezza e da indicatori di governance relativamente solidi. Questi punti di forza sono controbilanciati da un debito pubblico molto elevato e da limitate prospettive di crescita a medio termine, che limitano la flessibilità fiscale e la capacità di riduzione del debito”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fitch: conferma il rating BBB+ per l’Italia, outlook stabile Articoli correlati Leggi anche: Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ Leggi anche: Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+. «Economia diversificata e ad alto valore aggiunto» NUOVO SEGNALE POSITIVO PER MELONI: FITCH ALZA IL RATING DELL’ITALIA Contenuti e approfondimenti su Fitch conferma il rating BBB per... Temi più discussi: Fitch conferma rating 'BBB+' sull'Italia, outlook stabile; Fitch conferma rating BBB+ sull’Italia, outlook stabile; Fitch conferma il rating dell’Italia a BBB+: outlook stabile; Popolare di Sondrio, Fitch conferma i rating. Fitch conferma rating Italia a BBB+ con outlook stabile. Ma il debito pubblico preoccupaSecondo l'egenzia il rating dell'Italia «è sostenuto dalla sua grande economia diversificata e ad alto valore aggiunto» ... avvenire.it Fitch conferma il rating dell’Italia a BBB+: outlook stabileSecondo l’agenzia il debito pubblico molto elevato del nostro Paese rimane il principale fattore che limita il rating, riflettendo spazi fiscali ridotti e un’elevata sensibilità a shock negativi ... tg24.sky.it Fitch conferma il rating 'BBB+' sull'Italia, l'outlook è stabile. L'Agenzia: "Economia ad alto valore, ma debito elevato e crescita limitata" #ANSA - facebook.com facebook Fitch conferma il rating all’Italia: BBB+. Istat, si è esaurita la spinta del Pil x.com