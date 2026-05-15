Il 30 gennaio 2026, S&P Global Ratings ha pubblicato l’ultimo aggiornamento sul rating dell’Italia, lasciando in sospeso il risultato sulla conferma o meno del giudizio. Le revisioni del 2026 riguardano anche altri paesi, con alcuni che hanno visto miglioramenti e altri che hanno mantenuto stabile il loro livello di valutazione. I mercati osservano da vicino queste decisioni, che influenzano le percezioni sul rischio sovrano e le strategie di investimento.

Venerdì 15 maggio l’agenzia Standard & Poor’s pubblicherà, a mercati chiusi, il nuovo rating sul debito pubblico dell’Italia. È attesa per una conferma. L’ultimo rating di S&P Global Ratings per l’Italia è stato pubblicato il 30 gennaio 2026. In quell’occasione l’agenzia ha mantenuto invariato il giudizio sull’Italia a BBB+ con outlook stabile, confermando la valutazione di ottobre e aprile 2025, quando il merito di credito del Paese era stato alzato dal precedente livello BBB. L’outlook invece è stato migliorato da “stabile” a “positivo”, premiando il fatto che «l’economia italiana, compreso il suo mercato del lavoro, ha dimostrato... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - S&P aggiorna il rating dell’Italia, attesa per una conferma. Come è andata con le altre revisioni nel 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+

Gangster e viaggi nel tempo: Vince Vaughn e James Marsden nel trailer di Mike & Nick & Nick & AliceLa pellicola viene descritta come una commedia d’azione raffinata ed esilarante che segue le vicende di due gangster e della donna che entrambi amano.