Gangster e viaggi nel tempo | Vince Vaughn e James Marsden nel trailer di Mike & Nick & Nick & Alice

Disney+ ha pubblicato il trailer di Mike & Nick & Nick & Alice, una commedia d’azione originale di 20th Century Studios. Nel video appaiono gli attori Vince Vaughn e James Marsden, protagonisti della pellicola. La trama vede i personaggi coinvolti in situazioni che combinano elementi di gangster e viaggi nel tempo. La pellicola sarà disponibile sulla piattaforma streaming a breve.

La pellicola viene descritta come una commedia d'azione raffinata ed esilarante che segue le vicende di due gangster e della donna che entrambi amano. Quella che doveva essere la notte più pericolosa e adrenalinica della loro carriera criminale prende però una piega inaspettata quando entra in gioco un elemento fantascientifico: una macchina del tempo. Il mix tra il genere noir-gangsteristico e il paradosso temporale promette situazioni caotiche e gag brillanti, sorrette da un cast di prim'ordine: Prima dell'approdo in streaming, Mike & Nick & Nick & Alice vivrà un debutto in grande stile. Il film sarà presentato in anteprima mondiale il 14 marzo al SXSW Film & TV Festival di Austin, venendo proiettato nello storico Paramount Theatre, una vetrina che spesso lancia i titoli cult della stagione.