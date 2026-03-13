Fitch conferma il rating dell' Italia a BBB+

Fitch Ratings ha confermato il rating dell’Italia a BBB+ con un outlook stabile. L’agenzia di rating internazionale ha comunicato ufficialmente questa decisione, senza modifiche rispetto alla valutazione precedente. La notizia riguarda il mantenimento della stessa valutazione senza variazioni e senza indicazioni di cambiamenti futuri nel breve termine. La conferma è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

Fitch Ratings ha confermato il rating dell'Italia a 'BBB+', l'outlook è stabile. Lo rende noto l'agenzia di rating internazionale in un comunicato sottolienando che il rating dell’Italia "è sostenuto dalla sua grande economia diversificata e ad alto valore aggiunto, nonché dai benefici di stabilità istituzionale e finanziaria derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e alla zona euro». Questi punti di forza, rileva Fitch, «sono tuttavia compensati da un livello molto elevato di debito pubblico e da prospettive di crescita limitate nel medio periodo, fattori che riducono la flessibilità fiscale e limitano la capacità di ridurre il debito». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ Articoli correlati S&P conferma rating BBB+ dell'Italia, alza outlook a positivoS&P conferma il rating dell'Italia 'BBB+' e alza l'outlook da stabile a positivo. S&P conferma il Rating dell’Italia BBB+ e alza l’outlook a positivo. Giorgetti: “Lavoro paga”Home > Economia > S&P conferma il Rating dell’Italia BBB+ e alza l’outlook a positivo. NUOVO SEGNALE POSITIVO PER MELONI: FITCH ALZA IL RATING DELL’ITALIA Aggiornamenti e notizie su Fitch conferma Temi più discussi: Popolare di Sondrio, Fitch conferma i rating; Banca Popolare di Sondrio, Fitch conferma rating investment grade BBB; William Blair conferma rating Market Perform su azioni Abercrombie & Fitch; Alperia rafforza il profilo ESG con un rating EcoVadis da 89 su 100. Popolare di Sondrio, Fitch conferma i ratingIl rating emittente a lungo termine della banca è stato mantenuto al livello investment grade BBB, con outlook Positivo ... soldionline.it Banca Popolare di Sondrio, Fitch conferma rating investment grade BBBIn particolare, il rating emittente a lungo termine della Banca è stato mantenuto al livello investment grade BBB, con outlook Positivo, in linea con il giudizio assegnato alla Capogruppo BPER Ban ... finanza.repubblica.it Rating Italia sotto la lente di Fitch: attesa per la nuova “pagella”, ma non si stimano sorprese • Tra conti pubblici, crescita moderata e segnali dal mercato del lavoro, gli investitori attendono la conferma del giudizio dopo gli upgrade arrivati negli… x.com Municipali a Marsiglia con l'estrema destra in testa ai sondaggi, il rapper Naps rimesso in liberta dopo la condanna per stupro, la Francia schiera il Tonnerre nel Mediterraneo, Fitch conferma il rating A+, frappes massicce su Teheran, droni iraniani sulle basi a - facebook.com facebook