Salvi i 6 milioni per la rigenerazione del Rione Martucci | disco verde del Viminale scadenza rinviata a fine 2027

Il ministero dell’Interno ha confermato che sono stati salvaguardati oltre 6 milioni di euro destinati alla riqualificazione del Rione Martucci. La Direzione Centrale per la Finanza Locale ha comunicato ufficialmente che il procedimento amministrativo per il trasferimento di queste risorse si è concluso positivamente. La scadenza prevista per l’utilizzo dei fondi è stata spostata al 31 dicembre 2027. La decisione garantisce la continuità dei lavori di rigenerazione urbana già avviati nel quartiere.

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