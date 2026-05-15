Salvi i 6 milioni per la rigenerazione del Rione Martucci | disco verde del Viminale scadenza rinviata a fine 2027
Il ministero dell’Interno ha confermato che sono stati salvaguardati oltre 6 milioni di euro destinati alla riqualificazione del Rione Martucci. La Direzione Centrale per la Finanza Locale ha comunicato ufficialmente che il procedimento amministrativo per il trasferimento di queste risorse si è concluso positivamente. La scadenza prevista per l’utilizzo dei fondi è stata spostata al 31 dicembre 2027. La decisione garantisce la continuità dei lavori di rigenerazione urbana già avviati nel quartiere.
Sono ufficialmente salvi gli oltre 6 milioni di euro per la rigenerazione urbana del Rione Martucci. La Direzione Centrale per la Finanza Locale del ministero dell’Interno ha comunicato oggi, 15 maggio, l’avvenuta conclusione del procedimento amministrativo relativo al trasferimento del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Sullo stesso argomento
Disco verde dalla giunta, un altro passo avanti per la rigenerazione del borgo di PodargoniNel corso di una seduta a Palazzo San Giorgio la giunta comunale ha approvato la delibera n.
Passaggio a livello del Rione Martucci tra i “punti più critici della viabilità”: “Disagi quotidiani”Da anni, il passaggio a livello tra il Rione Martucci e il Rione Diaz, dove ha sede l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, “rappresenta uno dei...