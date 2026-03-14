Passaggio a livello del Rione Martucci tra i punti più critici della viabilità | Disagi quotidiani

Il passaggio a livello tra il Rione Martucci e il Rione Diaz, vicino all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, continua a essere uno dei punti più critici per la viabilità locale. Ogni giorno, automobilisti e residenti affrontano disagi causati dai frequenti temporanei blocchi e code che si formano in questa zona. La situazione rimane invariata da diversi anni, senza interventi risolutivi.

Da anni, il passaggio a livello tra il Rione Martucci e il Rione Diaz, dove ha sede l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, “rappresenta uno dei punti più critici della viabilità locale”. A ricordarlo è Nicola Russo, ex candidato consigliere alle elezioni comunale del 2023 e primo dei non eletti nella lista Italia del Meridione. “Non si tratta soltanto di un semplice attraversamento ferroviario: per molti cittadini è una via essenziale per raggiungere lavoro, servizi e abitazioni. Eppure, nonostante le continue segnalazioni e i disagi quotidiani, l’Amministrazione sembra aver relegato questo problema in fondo alla lista delle priorità”, lamenta Russo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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