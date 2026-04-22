Disco verde dalla giunta un altro passo avanti per la rigenerazione del borgo di Podargoni

La giunta comunale ha approvato la delibera n. 106 durante una seduta a Palazzo San Giorgio. La decisione riguarda il progetto di recupero e valorizzazione del borgo di Podargoni e delle aree circostanti, con particolare attenzione agli interventi sui percorsi naturalistici. La delibera rappresenta un passo avanti nell’ambito delle iniziative di riqualificazione del borgo.

Nel corso di una seduta a Palazzo San Giorgio la giunta comunale ha approvato la delibera n. 106 relativa al progetto “Recupero e valorizzazione del borgo di Podargoni e del territorio circostante”; con specifico riferimento all’intervento di recupero e valorizzazione dei tracciati naturalistici.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Regione Calabria, importanti provvedimenti in materia di trasporti: disco verde dalla giuntaSu proposta del presidente Roberto Occhiuto, la giunta della Regione Calabria, ha approvato due importanti atti in materia di trasporti. Prevenzione e contrasto alla violenza di genere, disco verde dalla giunta al piano triennaleSu proposta dell’assessora al welfare e all’inclusione sociale, Pasqualina Straface, la giunta della Regione Calabria, guidata dal presidente Roberto... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Disco verde dalla giunta, un altro passo avanti per la rigenerazione del borgo di Podargoni; Consiglio comunale, approvato il bilancio consuntivo 2025; Giunta: i principali provvedimenti approvati nella seduta di lunedì 20 aprile; Cicloni extratropicali, via libera dalla giunta alla proposta di declaratoria di calamità naturale. Vie dell’acqua, disco verde dalla GiuntaVia libera al progetto Le vie dell’acqua, che punta a ridisegnare la mobilità dolce lungo il Brembiolo, con nuove piste ciclopedonali e interventi di riqualificazione ambientale. La Giunta di ... ilgiorno.it Dalla fumata bianca al Senato, a quella ‘verde’ in piazza Montecitorio, al rischio disco rosso del Colle Dalla fumata bianca dello scorso venerdì al Senato a quella ‘verde’ di ieri in piazza Montecitorio, con il rischio concreto di un disco rosso del colle. Al momen - facebook.com facebook Da 'Disco Verde' a Music Emergency, tre serate di musica e solidarietà per la Pediatria x.com