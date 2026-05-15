Salute pubblica e tutele negli appalti | scatta la sfida della Cgil per raccogliere le firme

Oggi si è tenuta l’assemblea generale delle assemblee generali della Cgil Forlì-Cesena, focalizzata su due temi principali: la sanità pubblica e il sistema degli appalti. La discussione ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali e attivisti, pronti a lanciare una campagna per raccogliere firme a sostegno di proposte legate a queste questioni. La Cgil ha deciso di impegnarsi attivamente per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere iniziative concrete su salute e tutela nei contratti di appalto.

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