Papa Leone XIV e Giusi Princi | il messaggio sul futuro dell’Europa

Il 27 aprile 2026, a Roma, il Papa Leone XIV ha incontrato l’europarlamentare Giusi Princi. L’incontro si è svolto in occasione di una visita ufficiale e ha coinvolto una delegazione del Partito Popolare Europeo. Tra i temi discussi ci sono state le riforme in ambito europeo e il rispetto della dignità umana. La visita ha visto anche uno scambio di opinioni sui rapporti tra Chiesa e istituzioni europee.

? Cosa sapere Papa Leone XIV riceve l'europarlamentare Giusi Princi a Roma il 27 aprile 2026.. L'incontro con la delegazione PPE affronta le riforme europee e la dignità umana.. Il 27 aprile 2026, l’europarlamentare reggina Giusi Princi è stata ricevuta in udienza privata da Papa Leone XIV a Roma, durante le celebrazioni che segnano il cinquantesimo anniversario del Partito Popolare Europeo. L’incontro, avvenuto nel cuore della Città Eterna, ha la partecipazione dell’europarlamentare calabrese insieme alla delegazione del PPE, un momento che la stessa Princi ha descritto come un’esperienza carica di autenticità e profondità emotiva. L’udienza si è inserita nel quadro delle due giornate di studio organizzate dal gruppo per riflettere sul percorso dell’Unione e sulle sfide che attendono il continente nei prossimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa Leone XIV e Giusi Princi: il messaggio sul futuro dell’Europa Notizie correlate Leggi anche: Giusi Princi all’udienza privata con Papa Leone XIV Papa Leone XIV: «Dio è straziato dalla guerre, non sta con i prepotenti». Il nuovo messaggio, senza citare TrumpNonostante le tensioni di ieri con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Papa Leone torna sui conflitti che affliggono il mondo, in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Visita pastorale di Papa Leone XIV alla Sapienza; Il Papa: come pastore non posso essere a favore della guerra, troppi innocenti morti; Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: Le ricchezze naturali siano di tutti; Papa Leone XIV in visita alla Sapienza Università di Roma. Il viaggio di papa Leone XIV in Africa è storico per sette motiviUndici giorni, quattro paesi, 18 voli, più di 18 mila chilometri, 25 discorsi: domani si chiude la lunga visita apostolica nel continente che costituisce il cuore pulsante della Chiesa cattolica odier ... tempi.it Papa Leone XIV alla primate anglicana Mullally: Scandalo se non superassimo divergenzeLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV alla primate anglicana Mullally: Scandalo se non superassimo divergenze ... tg24.sky.it Quando Papa Leone si è pronunciato con forza a favore della pace e del diritto internazionale non solo ha esercitato il suo ministero ma ha ricordato un fatto storico importante. Contrariamente alla vulgata che attribuisce al giurista protestante Ugo Grozio l’inv - facebook.com facebook Papa Leone apre al nucleare: “Sia al servizio della vita e della pace”. Di @riccardocarly x.com