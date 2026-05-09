Festa dell’Europa il messaggio dell’onGiusi Princi

Durante la celebrazione della Festa dell’Europa, l’europarlamentare ha sottolineato l’importanza di assumersi responsabilità per il futuro dell’Unione. Nel suo intervento, ha evidenziato l’impegno comune e la necessità di lavorare insieme per affrontare le sfide che riguardano l’Europa. La manifestazione si è svolta in un clima di partecipazione e attenzione, con discorsi e interventi di vari rappresentanti europei.

Festa dell’Europa, il richiamo della responsabilità: il messaggio dell’europarlamentare Giusi Princi. La Festa dell’Europa torna ogni anno come un appuntamento che non appartiene soltanto al calendario delle celebrazioni, ma alla coscienza civile del continente. È in questa prospettiva che l’europarlamentare calabrese Giusi Princi affida una riflessione che intreccia memoria, visione e responsabilità politica, restituendo alla ricorrenza del 9 maggio la sua natura più autentica: un impegno verso il futuro. Il 9 maggio come responsabilità storica. “Il 9 maggio non è soltanto una ricorrenza simbolica: è una responsabilità storica, un impegno che guida il nostro presente e orienta il nostro futuro.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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