Si terrà a Mosciano Sant' Angelo l' edizione 2026 di Arrostiland

A Mosciano Sant'Angelo si svolgerà nel 2026 l'edizione di Arrostiland, evento ormai consolidato nel calendario abruzzese. La manifestazione, dedicata agli arrosticini e alla carne alla brace, si tiene ogni anno durante la Pasquetta e richiama decine di migliaia di partecipanti. Quattro località della regione hanno ospitato la manifestazione nelle precedenti edizioni, consolidando la sua presenza nel territorio.

Decimo appuntamento per la manifestazione che, come da tradizione, si terrà il lunedì di Pasquetta (6 aprile) e che richiama ogni anno decine di migliaia di persone all'insegna degli arrosticini e non solo L'appuntamento per il 2026 è il 6 aprile a Mosciano Sant'Angelo, in provincia di Teramo. Gli organizzatori da tempo hanno chiuso le iscrizioni per le “greggi” ovvero i gruppi di persone che intendono avere un posto per preparare arrosticini e quant'altro all'insegna del divertimento e della socializzazione. Il Comune di Mosciano Sant'Angelo, in previsione dell'evento, ha diffuso sulla pagina ufficiale... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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