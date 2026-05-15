Salta il finale di stagione dubbio Mondiale | il ginocchio ha fatto crack

Il difensore dell'Arsenal ha subito un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a interrompere la stagione. L'incidente ha portato alla cancellazione del finale di campionato e ha sollevato dubbi sulla sua partecipazione ai prossimi impegni internazionali. I medici hanno confermato la gravità del trauma, che ha comportato un crack al ginocchio, senza yet specificare i tempi di recupero. La situazione ha lasciato incertezza anche sulla possibilità di disputare il Mondiale.

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