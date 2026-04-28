Durante una partita, un infortunio al ginocchio ha messo fine alla stagione di un calciatore, impedendogli di partecipare al prossimo Mondiale. L'incidente si è verificato in pochi secondi, mentre il gioco proseguiva normalmente. Dopo l'intervento medico, è stato confermato che l'atleta non potrà tornare in campo prima del termine dell'anno. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo dello sport.

di Alessio Lento Succede tutto in pochi secondi, quando la partita sembra andare avanti come tante altre. Un movimento, forse una torsione troppo violenta, poi quel modo di restare a terra che chi segue il calcio riconosce subito. Non sempre serve la diagnosi per capire che è qualcosa di serio, basta guardare la reazione dei compagni, lo sguardo dello staff medico, il silenzio che cala anche sugli spalti. Da lì in poi cambia tutto. Non solo la partita, ma i mesi successivi, la stagione, e in certi casi anche gli obiettivi più grandi. Perché quando di mezzo c’è il ginocchio, e soprattutto il legamento crociato, il tempo si allunga. Non settimane, ma mesi pieni, riabilitazione, lavoro invisibile, lontano dal campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio terribile al ginocchio, stagione finita: salta anche il Mondiale

Roberto Baggio: L'infortunio a 18 anni mi ha condizionato per tutto il resto della carriera

Notizie correlate

Infortunio Serdar, il problema al ginocchio è serissimo: stagione finita! L’esito degli esamiRashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma…Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia...

Infortunio al ginocchio e 8 settimane di stop: la sua stagione è finita quidi Alessio LentoUna notizia che fa tremare i tifosi del Tottenham e quelli della selezione argentina: Cristian Romero, pilastro della difesa della...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Italbasket, la maledizione NBA continua: l’infortunio di DiVincenzo è gravissimo, qualificazione ai Mondiali a rischio; Anthony Edwards si infortuna al ginocchio nella vittoria in Gara 4 dei Timberwolves contro i Nuggets; Grave lutto per Maurizio Zamparini: morto il figlio di 23 anni a Londra; Deve operarsi stagione finita Milan sotto shock la terribile notizia per Allegri.

Il terribile infortunio di Moody in NBA, il ginocchio cede all’improvviso: giocatori increduli in campoMoses Moody subisce un terribile infortunio durante l’ultima sfida dei Warriors in NBA. Il suo ginocchio cede proprio nel momento in cui stava per schiacciare la palla nel canestro: Ho visto la sua ... fanpage.it

Anthony Edwards si infortuna al ginocchio nella vittoria in Gara 4 dei Timberwolves contro i NuggetsPubblicato il 26 aprile 202626 aprile 2026 Ayo Dosunmu è uscito dalla panchina per segnare ?43 punti, record in carriera, al tiro 13 su 17, e i Minnesota Timberwolves, short-handed, si sono allontanat ... oltrelalinea.news

Sono passati due mesi e mezzo da quando abbiamo assistito ad una (anzi, due) delle imprese sportive più grandi di tutti i tempi, gli ori olimpici di @federicabrignone in gigante e SuperG al rientro dopo il terribile infortunio. Da allora, lei stessa ammette “ogni gi - facebook.com facebook