Salta il Mondiale stagione finita | il bomber della Nazionale si è rotto il legamento

Durante un allenamento con la nazionale, un giocatore ha subito un infortunio grave al legamento, che ha portato alla decisione di interrompere la stagione e di rinunciare al Mondiale. Le condizioni del calciatore sono attualmente sotto monitoraggio e non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze a lungo termine dell'incidente. La squadra si prepara a gestire le ripercussioni di questa assenza.

di Alessio Lento Arrivano notizie decisamente brutte dal ritiro della selezione nazionale: gravissimo infortunio in allenamento. Un infortunio che cambia tutto. Durante un allenamento con la Nazionale Argentina, uno dei suoi attaccanti di punta ha visto la sua stagione andare in frantumi. Il giocatore in questione è Joaquin Panichelli, il cui sogno di partecipare al Mondiale è ormai sfumato a causa della rottura del legamento crociato. Una lesione terribile, che non solo lo terrà lontano dai campi per parecchi mesi, ma lo costringerà anche a rinunciare alla massima vetrina del calcio mondiale. Panichelli, legamento ko: stagione finita. Panichelli, che stava vivendo una stagione straordinaria con lo Strasburgo in Ligue 1, è stato immediatamente sottoposto agli esami medici, che hanno confermato la peggiore delle diagnosi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Salta il Mondiale, stagione finita: il bomber della Nazionale si è rotto il legamento Articoli correlati Leggi anche: Rottura del legamento: stagione finita e niente Mondiale Leggi anche: Odriozola ha rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro e dice addio alla stagione