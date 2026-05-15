Salsomaggiore Terme il sindaco Musile Tanzi ritira le dimissioni | Continuerò il mio mandato con la passione civile di sempre
Il sindaco di Salsomaggiore Terme ha annunciato di aver ritirato le dimissioni che aveva presentato due settimane fa a causa di una crisi all’interno della maggioranza. Dopo aver deciso di lasciare l’incarico, ha comunicato la volontà di proseguire il mandato, mantenendo la stessa determinazione di sempre. La decisione è stata resa nota attraverso un messaggio pubblico, in cui ha espresso il desiderio di continuare a lavorare per la città. La questione ha suscitato attenzione tra gli altri rappresentanti politici locali.
Il sindaco di Salsomaggiore Terme Luca Musile Tanzi ha deciso di ritirare le dimissioni, presentate vent giorni fa in seguito ad una crisi della maggioranza. Il primo cittadino comunica la decisione con una lettera, dove spiega il perché del passo indietro. "Quando, quasi venti giorni fa, ho. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
25 Aprile 2026 intervento ufficiale di Pietro Chittolini nipote di Neldo Chittolini partigiano FURIA
Sullo stesso argomento
Salsomaggiore, si è dimesso il sindaco Luca Musile TanziColpo di scena a Palazzo Civico: il sindaco Luca Musile Tanzi ha rassegnato le proprie dimissioni, aprendo ufficialmente una fase di crisi politica...
Leggi anche: Salsomaggiore, Silvia Fregolent: "Musile Tanzi si dimette a rate, città nel limbo"