Salsomaggiore Terme il sindaco Musile Tanzi ritira le dimissioni | Continuerò il mio mandato con la passione civile di sempre

Il sindaco di Salsomaggiore Terme ha annunciato di aver ritirato le dimissioni che aveva presentato due settimane fa a causa di una crisi all’interno della maggioranza. Dopo aver deciso di lasciare l’incarico, ha comunicato la volontà di proseguire il mandato, mantenendo la stessa determinazione di sempre. La decisione è stata resa nota attraverso un messaggio pubblico, in cui ha espresso il desiderio di continuare a lavorare per la città. La questione ha suscitato attenzione tra gli altri rappresentanti politici locali.

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