Salsomaggiore Silvia Fregolent | Musile Tanzi si dimette a rate città nel limbo

A Salsomaggiore, il sindaco Musile Tanzi ha annunciato le sue dimissioni, ma ha lasciato aperta una possibilità di ripensamento. La decisione è stata comunicata attraverso un breve messaggio e il processo di dimissioni si protrarrà per circa venti giorni, durante i quali si svolgeranno trattative tra le forze politiche. La situazione politica nel Comune rimane incerta, con l’amministrazione che si trova in una fase di stallo.

“Il sindaco Musile Tanzi si dimette, ma non troppo. Venti giorni per mediare, per trattare. Un’uscita di scena con la porta socchiusa, tutta giocata sugli equilibri interni alla sua maggioranza. Nel frattempo, Salsomaggiore Terme aspetta”. Lo dichiarano la senatrice di Italia Viva Silvia.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Salsomaggiore, si è dimesso il sindaco Luca Musile TanziColpo di scena a Palazzo Civico: il sindaco Luca Musile Tanzi ha rassegnato le proprie dimissioni, aprendo ufficialmente una fase di crisi politica... Quei “movimenti” al centro in Calabria. Casa Riformista si fa avanti. Azione nel limboA poche settimane dalle elezioni regionali, il panorama politico in Calabria si sta riorganizzando intorno a un'area di centro che, seppur ancora in...