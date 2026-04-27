Salsomaggiore si è dimesso il sindaco Luca Musile Tanzi

A Salsomaggiore, il sindaco Luca Musile Tanzi ha annunciato le proprie dimissioni, portando a una rottura nella guida dell’amministrazione comunale. La decisione è stata comunicata ufficialmente, lasciando il Comune senza un primo cittadino in carica e creando una situazione di incertezza politica. La notizia ha suscitato reazioni tra i membri dell’amministrazione e i cittadini, mentre si attende di capire come si svilupperanno i prossimi passaggi.

Colpo di scena a Palazzo Civico: il sindaco Luca Musile Tanzi ha rassegnato le proprie dimissioni, aprendo ufficialmente una fase di crisi politica per l’amministrazione comunale. La notizia è emersa nelle ultime ore e ha subito alimentato il dibattito in città e tra le forze politiche locali. Al.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Terme, si è dimesso l’amministratore unico Luca QuercioliMontecatini Terme, 20 aprile 2026 – Si è dimesso l'amministratore unico delle Terme di Montecatini Luca Quercioli. Terremoto politico a Morciano, il sindaco Ciotti si è dimessoMorciano (Rimini), 2 febbraio 2026 – Giorgio Ciotti ha rassegnato oggi le dimissioni da sindaco di Morciano.