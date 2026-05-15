Dopo cinquant’anni di attività, il panettiere Gervasio Dalpiaz ha chiuso il suo negozio a Salorno. La sua bottega, situata nel centro del paese, è stata un punto di riferimento per molti clienti nel corso degli anni. La famiglia Dalpiaz ha portato avanti l’attività con meticolosità, utilizzando ricette tradizionali e materie prime locali. La chiusura segna la fine di un’epoca per il commercio artigianale nel quartiere, lasciando un vuoto tra i residenti e i frequentatori della zona.

? Domande chiave Chi era l'uomo che per cinquant'anni ha alimentato Salorno?. Come faceva la famiglia Dalpiaz a mantenere viva la tradizione artigianale?. Quale speciale creazione ha voluto omaggiare il figlio Diego nel 2021?. Perché la scomparsa di questo panettiere segna la fine di un'epoca?.? In Breve Gestione storica con la moglie Lilia Eccher e il figlio Diego.. Legame con l'associazione alpini e partecipazione alle cerimonie del 2 novembre.. Creazione nel 2021 dei Lenti con farine del mulino Varvello.. Lutto condiviso dai figli Diego, Matteo, Roberto e Milena.. Salorno piange Gervasio Dalpiaz, il panettiere che per quasi cinquant’anni ha garantito il profumo del pane fresco in paese, scomparso all’età di 92 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salorno, addio al panettiere Gervasio Dalpiaz: 50 anni di tradizioni

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