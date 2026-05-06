A 36 anni, l’attrice ha annunciato pubblicamente di essere bisessuale, rivelando di aver mantenuto questa parte di sé privata per molto tempo. La decisione di parlare apertamente di questa caratteristica personale arriva dopo anni in cui ha scelto di non farlo. Questa dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, che ora conoscono un aspetto importante della sua vita privata.

Hayden Panettiere ha deciso di condividere pubblicamente un aspetto della sua identità che ha custodito per anni. L’attrice, nota per i ruoli iconici in serie come Heroes e Nashville, ha rivelato per la prima volta di essere bisessuale, facendo coming out a 36 anni in occasione della promozione della sua autobiografia This Is Me: A Reckoning, in uscita il 19 maggio. In un’intervista a Us Weekly, Panettiere ha pronunciato parole cariche di empowerment e liberazione: “Mi sento a mio agio nel dire con sicurezza che sì, sono bisessuale. L’ho detto!”. La dichiarazione arriva dopo anni di silenzio su un tema che l’attrice ha sempre vissuto in modo privato, lontano dai riflettori che hanno costantemente accompagnato la sua carriera.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Hayden Panettiere fa coming out a 36 anni: “Sono bisessuale”, lo aveva tenuto nascosto per anni a Hollywood

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