Addio al Pantalone chiude dopo 50 anni lo storico foglio degli annunci di Viterbo

Dopo cinquant'anni di pubblicazioni, il settimanale Il Pantalone, storico foglio di annunci di Viterbo, chiude i battenti. La testata, nata il 25 marzo 1976, ha deciso di interrompere la propria attività, segnando la conclusione di un’epoca per l’informazione cartacea locale. La notizia ha suscitato reazioni tra i lettori e gli operatori del settore.

L’informazione cartacea viterbese perde uno dei suoi simboli più longevi con la chiusura del settimanale Il Pantalone, che termina la sua attività a mezzo secolo esatto dalla fondazione avvenuta il 25 marzo del 1976. L'azienda è in fase di liquidazione e passerà entro i prossimi mesi a una realtà nazionale del settore informatico, segnando la fine di un'epoca per la pubblicità e la cronaca degli spettacoli locali.?L'avventura inizia il 25 marzo 1976 grazie all'intuizione di Antonio Obino che, ispirandosi a un foglio murale fiorentino, decise di trasformare una locandina in un punto di raccolta per la vita cittadina, diventando uno dei più famosi imprenditori locali. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Addio al Pantalone, chiude dopo 50 anni lo storico foglio degli annunci di Viterbo Articoli correlati Studio Ghibli, si chiude un capitolo storico: addio dopo 50 anni allo studio che ha cambiato MononokeDopo oltre mezzo secolo di collaborazione indiretta, Studio Ghibli saluta Telecom Animation Film, storica realtà dell'animazione giapponese ora... Leggi anche: Dopo 40 anni chiude lo storico negozio di scarpe in centro e tiene aperto solo quello al Montefiore: "Non c'è partita"