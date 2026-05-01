Salone del Libro 2026 | il racconto su Montabone e i sicari di Ezzelino

Al Salone del Libro 2026 sarà presentato il racconto di Piercarlo Baldizzone dedicato a Montabone e ai sicari di Ezzelino. La narrazione è stata scelta tra quelle che affrontano temi storici e leggendari legati a questa località. La selezione viene annunciata in un contesto di eventi letterari dedicati alla promozione di autori e opere di rilievo. La partecipazione si inserisce nel programma ufficiale della manifestazione.

? Cosa sapere Il racconto di Piercarlo Baldizzone su Montabone è selezionato per il Salone del Libro 2026.. L'opera di Historica ricostruisce le lotte politiche del 1235 tra Guglielmo Sivoleto ed Ezzelino III.. Il racconto di Piercarlo Baldizzone, intitolato Montabone e i sicari di Ezzelino, è stato ufficialmente selezionato per partecipare al Salone del Libro di Torino 2026. La notizia arriva mentre la casa editrice Historica si prepara alla pubblicazione dell’opera all’interno della raccolta antologica denominata Piemonte segreto e sconosciuto. La trama che porterà l’autore montabonese tra le pagine del prestigioso evento torinese ci riporta ai fermenti politici dell’anno 1235.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salone del Libro 2026: il racconto su Montabone e i sicari di Ezzelino Notizie correlate Torino 2026: La rivoluzione gentile di Elsa Morante conquista il Salone del LibroIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Paper First e MillenniuM al Salone del Libro di Torino 2026Paper First, la casa editrice de Il Fatto Quotidiano e MillenniuM, il mensile d’inchiesta al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO – XXXVIII... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Salone del Libro: con il Buono da leggere il Piemonte investe su giovani lettori e scuole; Salone del libro di Torino 2026: treno dei lettori; La Regione Toscana al Salone del Libro di Torino, torna il treno dei lettori per i giovani; Contro l’oligarchia: Bernie Sanders al Salone del Libro di Torino. Il nuovo racconto di Piercarlo Baldizzone selezionato per il Salone del Libro di Torino 2026Il nuovo racconto Montabone e i sicari di Ezzelino dell'autore montabonese Piercarlo Baldizzone è stato selezionato per il salone del libro di Torino ... atnews.it Mappe a un euro o digitali, via la moquette dalle corsie: come il Salone del Libro sopperisce ai rincariViale: Contenuti e servizi invariati. Per l’adeguamento del Lingotto Fiere spendiamo oltre un milione di euro ogni anno ... torinoggi.it Quest'anno Internazionale sarà al Salone del libro di Torino: cinque giorni per parlare di libri, podcast, fumetti, giornalismo e attualità. Ci trovate dal 14 al 18 maggio al Padiglione Oval - stand X49 Lingotto fiere. Scopri il programma: http://intern.az/1Q9q - facebook.com facebook Salone del libro di Torino 2026: aperte le iscrizioni per il ‘Treno dei lettori’ della Toscana . Da oggi alle 9 e fino alle 12 del 4 maggio sul sito dedicato. Circa 450 i posti disponibili per under 26 x.com