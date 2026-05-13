Mamma Patrizia presenta il libro sul piccolo Domenico | Vi racconto com' era mio figlio
Una donna ha pubblicato un libro dedicato al suo figlio, scomparso in circostanze legate a un intervento medico. Il volume si intitola “Cuore bruciato” e narra la storia di Domenico Caliendo, un bambino che avrebbe dovuto ricevere un cuore nuovo per salvarsi, ma che invece ha perso la vita. La donna racconta gli eventi e le emozioni legate a questa vicenda.
Si chiama “Cuore bruciato”, così com'è stato definito l'organo che avrebbe dovuto salvare la vita del piccolo Domenico Caliendo e che, invece, ne ha provocato la morte. È il libro scritto da Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di 2 anni e mezzo morto all'Ospedale Monaldi dopo un trapianto.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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