Mamma Patrizia presenta il libro sul piccolo Domenico | Vi racconto com' era mio figlio

Una donna ha pubblicato un libro dedicato al suo figlio, scomparso in circostanze legate a un intervento medico. Il volume si intitola “Cuore bruciato” e narra la storia di Domenico Caliendo, un bambino che avrebbe dovuto ricevere un cuore nuovo per salvarsi, ma che invece ha perso la vita. La donna racconta gli eventi e le emozioni legate a questa vicenda.

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