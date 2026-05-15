Roma, 15 mag. Adnkronos) - "'Viaggiare con leggerezza' è il progetto del Gruppo FS in collaborazione con il Salone del Libro di Torino. Un progetto giunto alla sua terza edizione, un patto che il Gruppo FS stringe quotidianamente e annualmente con la cultura, con luoghi come questo in cui si vive e si respira editoria. Un progetto che andrà avanti, con il quale intendiamo non soltanto farci motore della cultura, ma anche raccogliere tutte quelle esperienze che all'interno dei nostri asset ferroviari, a bordo dei nostri treni, nelle nostre stazioni, o anche grazie alle occasioni che a bordo dei nostri treni si sviluppano, riusciamo in qualche modo a sviluppare dei racconti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salone Libro, Calise (Fs): "Noi motore di cultura, raccogliamo esperienze di chi viaggia"

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Al Salone del Libro 'Viaggiare con Leggerezza' con Ferrovie

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