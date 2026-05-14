Ancona al Salone del libro di Torino mentre iniziano gli eventi propedeutici alla Capitale della Cultura 2028
Domani Ancona parteciperà al Salone internazionale del libro di Torino, segnando una tappa del percorso che porta alla designazione come Capitale della Cultura nel 2028. L’assessore alla Cultura e la dirigente del settore saranno presenti allo stand della Regione Marche per un evento dedicato. La partecipazione si inserisce nelle iniziative preparatorie che coinvolgono la città in vista di quella che sarà una fase importante per il territorio. La presenza ufficiale si inserisce in un calendario di incontri e incontri pubblici già avviati.
ANCONA – Il percorso che accompagnerà Ancona fino al 2028, farà tappa domani al Salone internazionale del libro di Torino, dove l’assessore alla Cultura Marta Paraventi sarà presente insieme con la dirigente Viviana Caravaggi, ospite dello stand della Regione Marche, in un momento dedicato al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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