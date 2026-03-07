L’orologio Omega per i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026 è ancora più speciale di quello delle Olimpiadi

L’orologio Omega dedicato ai Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026 è stato presentato come un modello ancora più speciale rispetto a quello utilizzato durante le Olimpiadi Invernali. Dopo il successo delle Olimpiadi, sono iniziati oggi i Giochi Paralimpici, che si concluderanno il 15 marzo. Gli eventi coinvolgono atleti provenienti da diversi paesi e si svolgono in varie località della regione.

Dopo il grande successo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, iniziano oggi i Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 che ci terranno con il fiato sospeso fino al prossimo 15 marzo. A scandire il tempo anche in questa occasione è Omega che consolida il proprio ruolo di Cronometrista Ufficiale, portando nella competizione la sua lunga tradizione di precisione, competenza e innovazione. Il marchio svizzero registrerà tutti i 79 eventi distribuiti in 6 discipline sportive, mettendo a disposizione tecnologie di cronometraggio all’avanguardia per garantire la massima accuratezza in ogni gara. Per celebrare l’inizio di... 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L’orologio Omega per i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026 è ancora più speciale di quello delle Olimpiadi Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: venerdì 6 marzo su Rai2 “Niente di speciale”, documentario su Nicole OrlandoGiochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: venerdì 6 marzo su Rai2 “Niente di speciale”, documentario su Nicole Orlando Sayf: Milano é sold... Tim connette i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026Connettere un’Olimpiade che si sviluppa tra città, arene storiche e piste in quota oltre i 2. Tutto quello che riguarda Giochi Paralimpici di. Argomenti discussi: Damiani celebra I.N. degli Stray Kids con una cena riservata nel cuore di Milano. Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il medagliere aggiornato in tempo realeLa rassegna dedicata agli atleti con disabilità si svolgerà nelle stesse località dei Giochi Olimpici dal 6 al 15 marzo 2026. sportal.it Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 2Nel conteggio aggiornato a prima dell’inizio delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, il palmares italiano vantava un totale di 73 podi (per altrettante medaglie). Nella storia, gli azzurri avevano ... tg24.sky.it