L’orologio Omega per i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026 è ancora più speciale di quello delle Olimpiadi

Da gqitalia.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’orologio Omega dedicato ai Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026 è stato presentato come un modello ancora più speciale rispetto a quello utilizzato durante le Olimpiadi Invernali. Dopo il successo delle Olimpiadi, sono iniziati oggi i Giochi Paralimpici, che si concluderanno il 15 marzo. Gli eventi coinvolgono atleti provenienti da diversi paesi e si svolgono in varie località della regione.

Dopo il grande successo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, iniziano oggi i Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 che ci terranno con il fiato sospeso fino al prossimo 15 marzo. A scandire il tempo anche in questa occasione è Omega che consolida il proprio ruolo di Cronometrista Ufficiale, portando nella competizione la sua lunga tradizione di precisione, competenza e innovazione. Il marchio svizzero registrerà tutti i 79 eventi distribuiti in 6 discipline sportive, mettendo a disposizione tecnologie di cronometraggio all’avanguardia per garantire la massima accuratezza in ogni gara. Per celebrare l’inizio di... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

l8217orologio omega per i giochi paralimpici di milano cortina 2026 232 ancora pi249 speciale di quello delle olimpiadi
© Gqitalia.it - L’orologio Omega per i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026 è ancora più speciale di quello delle Olimpiadi

Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: venerdì 6 marzo su Rai2 “Niente di speciale”, documentario su Nicole OrlandoGiochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: venerdì 6 marzo su Rai2 “Niente di speciale”, documentario su Nicole Orlando Sayf: Milano é sold...

Tim connette i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026Connettere un’Olimpiade che si sviluppa tra città, arene storiche e piste in quota oltre i 2.

Tutto quello che riguarda Giochi Paralimpici di.

Argomenti discussi: Damiani celebra I.N. degli Stray Kids con una cena riservata nel cuore di Milano.

giochi paralimpici di l orologio omega perParalimpiadi Milano Cortina 2026, il medagliere aggiornato in tempo realeLa rassegna dedicata agli atleti con disabilità si svolgerà nelle stesse località dei Giochi Olimpici dal 6 al 15 marzo 2026. sportal.it

giochi paralimpici di l orologio omega perParalimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 2Nel conteggio aggiornato a prima dell’inizio delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, il palmares italiano vantava un totale di 73 podi (per altrettante medaglie). Nella storia, gli azzurri avevano ... tg24.sky.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.