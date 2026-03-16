Milano-Cortina Abodi | Eredità Giochi anche in creazione di nuovi spazi per lo sport

Oggi a Milano si è svolta un'evento che coinvolge la città e i giovani, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione sportiva e creare nuovi spazi dedicati. L’occasione ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e sportivi, che hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel contesto dei prossimi giochi olimpici. La giornata ha coinvolto diverse attività rivolte ai cittadini e alle nuove generazioni.

Milano, 16 mar. - (Adnkronos) - “L'iniziativa di oggi è un modo per far tornare i ragazzi in campo e per arricchire una città. È un'iniziativa di tutti i giorni, con uno spazio che viene messo a disposizione degli sportivi di ogni età e di ogni condizione. La consacrazione di quello che stiamo cercando di fare come governo, in collaborazione con le amministrazioni del territorio”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a margine dell'inaugurazione di un playground a Cologno Monzese nell'ambito del progetto Illumina, ideato da Sport e Salute e promosso e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani. Il ministro ha... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina, Abodi: "Eredità Giochi anche in creazione di nuovi spazi per lo sport" Articoli correlati Leggi anche: Olimpiade culturale. Spazi aperti e più sport per i nostri giovani: ecco l’eredità di Milano “Chiediamo rispetto della tregua olimpica. Lo sport faccia tacere le armi”: Mattarella apre i Giochi di Milano-Cortina“Chiediamo – con ostinata determinazione – che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. OLIMPIADI, ABODI IN VISITA A VENUE FIERAMILANO: 'È SUCCESSO ORGANIZZATIVO' Una raccolta di contenuti su Milano Cortina Abodi Eredità Giochi... Temi più discussi: Milano Cortina, Locatelli: Ora parità di trattamento e premi tra atleti olimpici e paralimpici; Cala il sipario su Milano-Cortina, Fontana: Un successo della politica che dice sì. Lombardia medaglia d'oro; Giochi olimpici 2026, sopralluogo del ministro Abodi allo Sliding center: Cantiere fantastico; Paralimpiadi Milano Cortina, Bertagnolli va in doppia cifra: splendido argento in superG (con i complimenti di Abodi). Milano-Cortina 2026, cala il sipario anche sulle Paralimpiadi: Le più belle di sempreCerimonia di chiusura allo Stadio del ghiaccio di Cortina. Parsons: Successo senza precedenti. Malagò: Giochi della gente. L’Italia festeggia anche il medagliere record con 16 podi ... affaritaliani.it Abodi: Cala il sipario su Milano-Cortina, Olimpiadi resteranno nella storia del PaeseAbodi: Cala il sipario su Milano-Cortina, Olimpiadi resteranno nella storia del Paese Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... agenzianova.com Milano-Cortina sotto controllo grazie a operatori, mezzi e tanto sale: il bilancio dell'Anas --> https://www.nordest24.it/milano-cortina-2026-anas-viabilita-ss51-alemagna-bilancio - facebook.com facebook Milano-Cortina 2026, cala il sipario anche sulle Paralimpiadi: “Le più belle di sempre” x.com