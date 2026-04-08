Durante l'Udienza Generale, il Papa ha commentato la recente tregua tra Iran e Stati Uniti, definendola un “segno di viva speranza” e manifestando soddisfazione per l’accordo. In questa occasione, il Pontefice ha sottolineato l’importanza di avere testimoni di pace nel mondo. La tregua rappresenta un passo nella direzione di una possibile riduzione dei conflitti tra le due nazioni.

Dopo l’annuncio della tregua di due settimane tra Iran e Usa,Papa Leone XIV si è esposto all’Udienza Generale sostenendo di aver accolto con “soddisfazione l’annuncio di una tregua immediata di due settimane”. Durante i saluti ai fedeli francesi, il Pontefice ha ribadito quanto il mondo abbia bisogno di pace e di suoi testimoni. Inoltre, nel suo discorso, il Vescovo di Roma ha parlato della tregua immediata come un “segno di viva speranza”, aggiungendo che “solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra”. Rivolgendosi ai fedeli, Leone XIV ha chiesto di “accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera, auspicando che la disponibilità al dialogo possa divenire lo strumento per risolvere le altre situazioni di conflitto del mondo”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV sulla tregua tra Iran e Usa: ‘Il mondo ha bisogno di testimoni di Pace’

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Ieri sera, prima dell'annuncio della #tregua, #PapaLeone ha definito inaccettabili le minacce al popolo iraniano e ha chiesto una mobilitazione per la #pace - facebook.com facebook

L’appello alla pace di Papa Leone, filo rosso del suo pontificato. “Chi ha in mano le armi le deponga”. Nell’editoriale di Andrea Riccardi su @Corriere x.com