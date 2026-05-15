Salone del Libro | il viaggio tra arte e storia della Calabria

Al Salone del Libro, si esplora il legame tra arte e storia della Calabria, con particolare attenzione alla collana Terzo Regno e agli artisti che l'hanno caratterizzata nel tempo. La mostra presenta opere e approfondimenti dedicati a questa collezione, evidenziando il ruolo che il patrimonio artistico può assumere nel futuro della regione. Sono inoltre illustrate le figure di artisti storici e le loro creazioni, offrendo uno spaccato sulla tradizione artistica calabrese.

? Punti chiave Chi sono gli artisti che hanno segnato la storia della collana Terzo Regno?. Come può il patrimonio artistico diventare un motore di sviluppo futuro?. Perché gli studenti hanno proposto un ponte educativo tra Torino e Vibo Valentia?. Quali sinergie strategiche ha cercato la Regione con Rai Com al Salone?.? In Breve Presentazione volume Terzo Regno con artisti Rino Gaetano, Tony Gaudio, Nik Spatari, Enotrio Pugliese e Mimmo Rotella.. Interventi di Francesco Chindemi, Luciana De Francesco, Serena Sgrò, Giuseppe Antonio Romeo e l'editore Francesco Mazza.. Michele Drosi presenta il testo Calabria e regionalismo curato dall'editore Santo Strati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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