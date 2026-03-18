Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il 25 marzo, in occasione del Dantedì, la storica cornice della Biblioteca Vallicelliana di Roma si trasforma nel palcoscenico di un incontro straordinario tra la letteratura immortale e la creatività contemporanea. La mostra Dante nei libri d’artista, curata da Stefania Severi e promossa dalla FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori), celebra il genio dell’Alighieri non solo come autore, ma come icona visiva e spirituale capace di influenzare ancora oggi le arti plastiche e grafiche. L’evento gode dell’alto patrocinio del Comitato Nazionale Dante 2021, a testimonianza del valore scientifico e divulgativo di un’iniziativa che chiude idealmente le celebrazioni per i sette secoli dalla scomparsa del poeta. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Dante e l’arte del libro: un viaggio tra forma e spirito alla Vallicelliana

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