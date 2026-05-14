salone del libro di torino la calabria protagonista

Al Salone Internazionale del Libro di Torino, la Regione Calabria ha avuto una presenza significativa, rafforzando la sua presenza istituzionale e culturale. Durante l’evento, sono stati organizzati incontri e presentazioni che hanno messo in luce aspetti legati all’identità regionale e alle iniziative di promozione culturale. La partecipazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e autori locali, contribuendo a mostrare le peculiarità della regione attraverso le sue produzioni letterarie e culturali.

La presenza istituzionale e culturale della Regione tra dialogo, identità e promozione.. La presenza della Regione Calabria al Salone Internazionale del Libro di Torino si è confermata un momento di forte visibilità istituzionale e culturale. Nello spazio dedicato al Lingotto, la delegazione regionale ha portato una narrazione fatta di arte, editoria e identità, valorizzando progetti e talenti che contribuiscono a definire l’immagine contemporanea della Calabria. Il Salone del Libro di Torino come vetrina nazionale della cultura. All’interno dello stand regionale, il confronto si è articolato attorno alle attività del Polo culturale “Mattia Preti” e alla presentazione del volume “Terzo Regno IV – Gli Artisti”, curato da Francesco Mazza per Cine Sud. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Salone del Libro di Torino

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