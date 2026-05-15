All'inizio del Salone Internazionale del Libro di Torino, l'Unpli ha organizzato una mattinata dedicata ai territori e alle comunità locali. La partecipazione si è concentrata sul racconto delle tradizioni e sulla promozione delle lingue regionali. Durante l'evento, sono stati presentati interventi e iniziative che mettono in evidenza l'importanza delle identità culturali nelle diverse aree del paese. La giornata ha visto il coinvolgimento di rappresentanti e attivisti delle Pro Loco provenienti da varie regioni italiane.

Torino, 11 mag. - (Adnkronos) - L'Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia) partecipa al Salone Internazionale del Libro di Torino con una mattinata dedicata al racconto dei territori, alla memoria delle comunità e alla valorizzazione delle lingue locali. L'appuntamento è per oggi dalle 10 alle 12, nello stand Fuis (Padiglione 2, stand H129 - G130). La mattinata si è aperta con la presentazione delle iniziative editoriali del mondo Pro Loco e di Unpli, un percorso tra libri, storie e pubblicazioni nate dall'impegno delle comunità locali. Saranno presentati “La via imperiale a Rovereto – luoghi, personaggi, storie”, a cura della Pro Loco insieme al prof Fulvio Zanoni, “Sancta Agathae. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salone del Libro di Torino, Unpli racconta i territori e le comunità

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