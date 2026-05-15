Dal 14 al 18 maggio si è svolta la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro a Torino, presso il Lingotto Fiere. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, alcuni dei quali sono diventati virali sui social media. Le presenze agli incontri sono state numerose, con molte sessioni che hanno registrato il tutto esaurito. La manifestazione si è confermata come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del paese, attirando pubblico da diverse regioni.

Il Salone Internazionale del Libro di Torino è tornato al Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio per la sua XXXVIII edizione, confermandosi ancora una volta uno degli eventi culturali più grandi e trasversali d’Italia. Il tema scelto per il 2026 è “Il mondo salvato dai ragazzini”, ispirato all’opera di Elsa Morante del 1968, attorno a cui si sviluppa un programma che intreccia letteratura, cinema, televisione, informazione, podcast e cultura pop. Oltre 2.700 eventi e più di 500 stand I numeri raccontano la dimensione raggiunta dal Salone: oltre 2.700 eventi, distribuiti in circa 70 sale, con più di 500 stand e oltre 1.250 marchi editoriali presenti negli spazi del Lingotto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Salone del Libro, dagli ospiti virali agli incontri sold out: ecco come Torino è il centro della cultura pop

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