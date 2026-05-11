Edizioni BD & J-POP Manga al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026

Dal 14 al 18 maggio, Edizioni BD e J-POP Manga parteciperanno al Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolgerà presso il Lingotto Fiere. La manifestazione si tiene ogni anno e rappresenta l’evento principale dedicato all’editoria in Italia. Durante la fiera, le due case editrici presenteranno le loro novità e incontreranno i lettori.

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Dal 14 al 18 maggio Edizioni BD & J-POP Manga saranno al Lingotto Fiere di Torino per il Salone Internazionale del Libro, la più grande manifestazione italiana dedicata al mondo dell’editoria. La casa editrice avrà un proprio stand nel Padiglione 1 pieno di fumettisti in firma e tante novità! Tra gli ospiti ci sarà una new entry nella squadra di autori di Edizioni BD: Luca Negri, artista premiato ai Premi Boscarato come “Autore rivelazione” per la sua opera d’esordio e ora di ritorno sugli scaffali con il thriller surreale Fat Lobster, presentato in anteprima proprio al Salone. Un racconto weird dove il destino di un grosso crostaceo si intreccia con il mercato dell’arte, complotti internazionali e personaggi pronti a trascinare tutto nel caos.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Edizioni BD & J-POP Manga a Be Comics! Be Games! TorinoDopo il successo dell’edizione padovana di Be Comics! Be Games!, il più grande festival geek del nord-est italiano si sposta a ovest e invade di... Edizioni BD & J-POP Manga al Be Comics! Be Games! 2026Sabato 21 e domenica 22 marzo Edizioni BD & J-POP Manga approdano alla Fiera di Padova per l’edizione 2026 di Be Comics! Be Games! Un weekend... Argomenti più discussi: Edizioni BD & J-POP Manga al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026; Passione Fumetti al Salone del Libro 2026: incontri e presentazioni con gli autori; LSD Festival – Libri Suoni Destinazioni, torna a Fidenza; Bambole di Pezza– Atlantico Live, Roma – 7 maggio 2026.