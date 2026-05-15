Salone del Libro | Bori lancia l’appello per proteggere i giovani
Durante il Salone del Libro, un relatore ha rivolto un appello per proteggere i giovani, sottolineando l’importanza della lettura come strumento di prevenzione. Si è parlato di come la lettura possa contribuire a evitare la normalizzazione della violenza a livello globale e di come l’educazione affettiva nelle scuole possa contrastare la violenza patriarcale. Sono stati inoltre posti in evidenza i punti chiave legati al ruolo dei libri e dell’educazione nel promuovere una cultura di rispetto.
?? Punti chiave Come può la lettura prevenire la normalizzazione della violenza globale? Perché l'educazione affettiva nelle scuole contrasta la violenza patriarcale? Quali misure ha deciso di adottare l'Umbria per la cultura? Come influisce la mancanza di fondi sulla dignità dei lavoratori??? In Breve Citazione di Elsa Morante e memoria dell'attivista Vittorio Arrigoni durante l'intervento. Riferimento ai 20mila minori ucraini sottratti dalle milizie di Putin per rieducazione . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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