Salone del Libro | Bori lancia l’appello per proteggere i giovani

Durante il Salone del Libro, un relatore ha rivolto un appello per proteggere i giovani, sottolineando l’importanza della lettura come strumento di prevenzione. Si è parlato di come la lettura possa contribuire a evitare la normalizzazione della violenza a livello globale e di come l’educazione affettiva nelle scuole possa contrastare la violenza patriarcale. Sono stati inoltre posti in evidenza i punti chiave legati al ruolo dei libri e dell’educazione nel promuovere una cultura di rispetto.

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