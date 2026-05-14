Salone del Libro 2026 Tommaso Bori | Non ci abbandonino le immagini di sguardi di bambini di Gaza
Durante il Salone del Libro di Torino 2026, l’assessore alla Cultura della Regione Umbria ha commentato la situazione a Gaza, chiedendo che non vengano dimenticate le immagini dei bambini e delle bambine che cercano cibo e vestiti, esposti alla fame e al freddo. Ha ricordato gli sguardi di quei ragazzini e ragazzine scheletrici, sottolineando la loro condizione difficile e la necessità di non perdere di vista questa realtà.
“E non ci debbono abbandonare le immagini degli sguardi dei ragazzini e delle ragazzine scheletrici che cercano cibo e vestiti a Gaza, esposti alla fame e al gelo”, ha dichiarato al Salone del Libro di Torino 2026 l’assessore alla Cultura della Regione Umbria, Tommaso Bori. “Cinquanta mila ne sono morti sotto le bombe e per la malnutrizione, e anche questo è disumano”, ha aggiunto Bori. Durante l’inaugurazione dell’edizione di quest’anno – dedicata al romanzo di Elsa Morante ‘Il mondo salvato dai ragazzini’ e in cui l’Umbria è regione ospite – il discorso dell’assessore è stato accolto dal lungo applauso scrosciante della platea. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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