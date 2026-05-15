Durante il Salone del Libro, quattro persone sono state allontanate perché avevano esibito documenti falsi attestanti disabilità. Il Questore ha disposto l'espulsione dei soggetti, alcuni dei quali risultano recidivi e avevano già subito allontanamenti in altre città. Le autorità stanno indagando sulle modalità con cui sono riusciti a ingannare i visitatori e le verifiche sui documenti proseguono. La sicurezza durante l’evento resta una priorità, anche in relazione a eventuali altre situazioni simili.

? Punti chiave Come hanno fatto a ingannare i visitatori con documenti falsi?. Chi sono i soggetti recidivi già allontanati da altre città?. Perché il Questore ha deciso di emettere i fogli di via?. Quali misure adotterà la Polizia per proteggere i prossimi padiglioni?.? In Breve Due uomini e due donne recidivi espulsi dal Comune di Torino.. Fogli di via con divieto di accesso da 1 a 3 anni.. Soggetti già allontanati da altre città italiane per truffe analoghe.. Certificati di disabilità contraffatti usati tra i padiglioni del Lingotto.. La Polizia di Torino ha fermato quattro persone durante la giornata inaugurale del Salone del Libro al Lingotto, identificando un gruppo di finti sordomuti impegnati in attività di accattonaggio molesto tra i padiglioni della kermesse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salone del Libro: 4 finti disabili espulsi, il Questore interviene

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