Salone del Libro 2026 il raggiro dei finti sordomuti | quattro fogli di via per accattonaggio molesto
Durante il primo giorno del Salone del Libro 2026, quattro persone sono state allontanate dall’evento con fogli di via. Sono state identificate come soggetti che si sono dedicati a accattonaggio molesto, fingendo di essere sordomuti. La presenza di questi individui è stata segnalata dagli organizzatori, che hanno agito prontamente per mantenere l’ordine e la sicurezza dell’evento. Nessun altro dettaglio riguardo alle identità o alle modalità specifiche delle azioni è stato reso noto.
Non hanno aspettato un minuto di più, entrando in azione fin dal primo giorno del Salone del Libro 2026. Così hanno agito quattro persone, tutte di origine rumena e con precedenti alle spalle, con il chiaro intento di mettere in piedi un raggiro che, tra gli stand del Lingotto Fiere, avrebbe. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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