Salone del Libro 2026 il raggiro dei finti sordomuti | quattro fogli di via per accattonaggio molesto

Durante il primo giorno del Salone del Libro 2026, quattro persone sono state allontanate dall’evento con fogli di via. Sono state identificate come soggetti che si sono dedicati a accattonaggio molesto, fingendo di essere sordomuti. La presenza di questi individui è stata segnalata dagli organizzatori, che hanno agito prontamente per mantenere l’ordine e la sicurezza dell’evento. Nessun altro dettaglio riguardo alle identità o alle modalità specifiche delle azioni è stato reso noto.

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