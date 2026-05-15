Salone del Libro 2026 a Torino il ministro Zangrillo | Straordinaria opportunità di dialogo
Il Salone del Libro 2026 si terrà a Torino e vedrà la partecipazione del ministro Zangrillo. Durante l'evento, il rappresentante ha definito il Salone come un’occasione importante per il dialogo e il confronto. Ha sottolineato che si tratta di una delle manifestazioni più rilevanti che si svolgono nella regione e nella città. L’evento riunirà autori, editori e lettori, offrendo uno spazio di discussione e scambio culturale. La manifestazione si svolgerà nel corso del prossimo anno.
(LaPresse) “Il Salone del Libro è una straordinaria opportunità di dialogo, di confronto e io penso che sia una delle manifestazioni più importanti che si tengono in questa regione, in questa città”. Lo ha detto Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione arrivando all’evento in corso a Torino. “Mi fa molto piacere vedere tutte le volte che vengo al Salone tantissimi giovani, una assoluta prevalenza di nuove generazioni a questa manifestazione. E questo mi fa ben sperare perché vuol dire che i giovani hanno voglia di approfondire, i giovani hanno voglia di ascoltare, i giovani hanno voglia di dialogare”, ha aggiunto Zangrillo. Il Salone Internazionale del Libro di Torino, al Lingotto Fiere andrà avanti fino al 18 maggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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