Pagelle Italia-Gran Bretagna basket 84-75 | Saliou Niang MVP! L’importanza di Flaccadori

Nella partita tra Italia e Gran Bretagna di basket, l’Italia ha ottenuto una vittoria per 84-75, conquistando così la prima posizione nel girone. Saliou Niang è stato nominato MVP dell’incontro, mentre Flaccadori ha avuto un ruolo importante nella squadra. La gara si è svolta senza particolari intoppi e ha visto i giocatori italiani dominare in diverse fasi del match.