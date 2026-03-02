Pagelle Italia-Gran Bretagna basket 84-75 | Saliou Niang MVP! L’importanza di Flaccadori
Nella partita tra Italia e Gran Bretagna di basket, l’Italia ha ottenuto una vittoria per 84-75, conquistando così la prima posizione nel girone. Saliou Niang è stato nominato MVP dell’incontro, mentre Flaccadori ha avuto un ruolo importante nella squadra. La gara si è svolta senza particolari intoppi e ha visto i giocatori italiani dominare in diverse fasi del match.
34 per l’Italia. Con l’84-75 odierno sulla Gran Bretagna arriva anche la vetta del girone per gli azzurri, che pur non già qualificati per la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027, scacciano via praticamente tutti i dubbi che più d’uno aveva messo insieme dopo l’esordio sbagliato con l’Islanda a Tortona. Amedeo Della Valle, 6: se è vero che da una parte ha i suoi problemi in difesa, specie quando si tratta di contenere Ellis, è altrettanto vero che in attacco, per quel che può, il suo lo riesce a fare. Non la sua miglior serata al tiro (26), ma qualche libero se lo guadagna e riesce anche a far girare palla. Marco Spissu, 6,5: non bisogna guardare tanto i punti, perché due in 12 minuti sono molto relativi. 🔗 Leggi su Oasport.it
