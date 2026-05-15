Salina Street Food | prima edizione della kermesse gastronomica alle Eolie
Venerdì 5 giugno, il comune di Malfa sull’isola di Salina ospiterà la prima edizione di Salina Street Food, una manifestazione dedicata alla promozione delle specialità gastronomiche locali e delle produzioni del territorio. L’evento si svolgerà nelle strade del paese, coinvolgendo produttori e ristoratori della zona. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività dell’isola e mira a valorizzare le tradizioni culinarie delle Eolie, offrendo un’occasione di incontro tra visitatori e operatori locali.
Venerdì 5 giugno il comune di Malfa, sull’isola di Salina, ospiterà la prima edizione di Salina Street Food, un evento dedicato alla valorizzazione dell’enogastronomia locale, delle eccellenze del territorio e dello spirito di condivisione che caratterizza le Isole Eolie.L’iniziativa, promossa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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