Salina Street Food | prima edizione della kermesse gastronomica alle Eolie

Venerdì 5 giugno, il comune di Malfa sull’isola di Salina ospiterà la prima edizione di Salina Street Food, una manifestazione dedicata alla promozione delle specialità gastronomiche locali e delle produzioni del territorio. L’evento si svolgerà nelle strade del paese, coinvolgendo produttori e ristoratori della zona. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività dell’isola e mira a valorizzare le tradizioni culinarie delle Eolie, offrendo un’occasione di incontro tra visitatori e operatori locali.

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