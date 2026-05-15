Salerno nuovi problemi per il tunnel di via Santi Martiri | lavori rinviati

A Salerno, i lavori per il tunnel di via Santi Martiri sono stati nuovamente rinviati, causando un ulteriore rallentamento nell’avanzamento dell’opera. Il cantiere, che dovrebbe collegare il trincerone ferroviario con l’area vicino alla Cittadella giudiziaria, ha subito un nuovo stop. La data di ripresa dei lavori non è ancora stata comunicata, e questa sospensione si aggiunge ai precedenti ritardi accumulati nel progetto. La gestione delle tempistiche resta al centro delle preoccupazioni delle autorità locali.

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