Lavori al sottopasso di via Santi Martiri | posizionata la nuova condotta
Sono stati completati i lavori per il posizionamento della nuova condotta in acciaio nel sottopasso di via Santi Martiri, che riguarda la modifica del vecchio impianto fognario. La sostituzione della condotta rappresenta un passo avanti nelle attività di manutenzione e aggiornamento delle infrastrutture presenti nell’area. Il cantiere continua con le operazioni successive per completare i lavori e ripristinare la viabilità normale.
Proseguono i lavori presso il sottopasso di via Santi Martiri: è stata posizionata la nuova condotta in acciaio per la modifica del vecchio tracciato fognario. Dunque, l'altra condotta arancione sarà rimossa: inizia, dunque, a prender forma il tunnel in cui transiteranno le auto. Tanta curiosità.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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