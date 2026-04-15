Lavori al sottopasso di via Santi Martiri | posizionata la nuova condotta

Sono stati completati i lavori per il posizionamento della nuova condotta in acciaio nel sottopasso di via Santi Martiri, che riguarda la modifica del vecchio impianto fognario. La sostituzione della condotta rappresenta un passo avanti nelle attività di manutenzione e aggiornamento delle infrastrutture presenti nell’area. Il cantiere continua con le operazioni successive per completare i lavori e ripristinare la viabilità normale.