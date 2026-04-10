Salerno sottopasso via Santi Martiri chiuso di notte dal 13 al 17 aprile

A Salerno, il sottopasso ferroviario tra via Santi Martiri Salernitani e via Dalmazia sarà chiuso al traffico durante la notte dal 13 al 17 aprile. La chiusura riguarda le ore notturne e serve a permettere il completamento di interventi sulla viabilità. La chiusura temporanea interessa un tratto della rete stradale locale, che verrà riaperto durante le ore diurne. I lavori fanno parte di una serie di modifiche in corso nella zona.

Nuove modifiche alla viabilità a Salerno. Il sottopasso ferroviario tra via SS. Martiri Salernitani e via Dalmazia sarà chiuso al traffico in orario notturno per consentire il completamento dei lavori legati alla nuova viabilità. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 13 aprile a venerdì 17 aprile, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 06:00 del mattino successivo. Lavori per la nuova viabilità. La chiusura si rende necessaria per permettere il completamento degli interventi che interessano l’incrocio con la nuova viabilità in costruzione, realizzata attraverso la copertura del trincerone ferroviario. Viabilità alternativa. Durante il periodo dei lavori sarà predisposto un itinerario alternativo, opportunamente segnalato, per consentire la circolazione dei veicoli. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, sottopasso via Santi Martiri chiuso di notte dal 13 al 17 aprile Sottopasso Santi Martiri–Dalmazia, cantiere senza fine: apertura rinviata al 15 maggioConcessi 78 giorni di proroga alla ditta: si allungano i tempi per il tunnel ferroviario nel centro città, tra carreggiate ristrette e code. Leggi anche: Lavori al sottopasso di via Santi Martiri: completato il massetto, predisposto il nuovo posizionamento del collettore fognario Argomenti più discussi: Lavori al sottopasso di via Santi Martiri: completato il massetto, predisposto il nuovo posizionamento del collettore fognario; Salerno, ladro assalta la cassa del supermarket e prende a morsi dipendente e carabiniere: arrestato. Santi Innocenti Martiri, 28 dicembre 2025/ Oggi si ricorda il sacrificio dei più piccoli raccontato da MatteoLa celebrazione dei Santi Martiri Innocenti richiama un episodio sanguinoso e terribile narrato nel Vangelo secondo Matteo (2,1-16). Tre giorni dopo la nascita di Gesù, i Re Magi si recarono da Erode ... ilsussidiario.net Salerno, sottopasso chiuso per lavori ed è subito caos traffico: «Bisogna avere pazienza»Il vero test (quello più difficile) sarà sicuramente all’apertura delle scuole ma da ieri, dopo la chiusura del sottopasso di via Santissimi Martiri con apposita ordinanza, l’attenzione da parte del ... ilmattino.it Mattia Preti, La Trinità con Santa Barbara, San Liborio e i Santi Martiri, 1670, olio su tela, 236 x 131 cm, Chiesa di Santa Barbara, Taverna. Destinata ad avere diffusione e fortuna nella raffigurazione della Trinità è la scena del Trono di gloria o Trono di Grazia, - facebook.com facebook