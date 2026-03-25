Le Fonderie Pisano di Salerno, operanti nel quartiere Fratte dagli anni Sessanta, stanno per chiudere dopo che la regione ha negato loro l’autorizzazione necessaria. La decisione è stata presa a causa di violazioni ambientali, con la fabbrica che non si sarebbe adeguata alle normative per evitare l’inquinamento. La chiusura comporterà il licenziamento di circa 120 lavoratori.

Game over per le Fonderie Pisano, la fabbrica nata negli anni ’60 nel quartiere Fratte a Salerno. Dava lavoro a circa 120 operai e poco fa se ne è avviata la chiusura e lo spegnimento degli impianti. Motivo: continua a inquinare e non si è adeguata alle migliorie tecniche richieste ed imposte dall’Unione Europea. Esultano gli ambientalisti e i residenti, ma la proprietà dell’azienda si attrezza alla battaglia legale. Le Fonderie Pisano chiudono – per ora – perché l’ autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2020 dalla Regione Campania, all’epoca presieduta da Vincenzo De Luca, non era più valida, e quella nuova, richiesta dalla proprietà all’ente oggi guidato da Roberto Fico, secondo le valutazioni degli organi tecnici non può essere rilasciata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salerno, Fonderie Pisano verso la chiusura. Regione nega l’autorizzazione: ‘Continua a inquinare, non si è adeguata’

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