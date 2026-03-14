In Medio Oriente, Dubai continua a funzionare normalmente nonostante le tensioni e i droni abbattuti. La città è ancora piena di residenti nei ristoranti e nelle strade, mentre il turismo si è praticamente fermato. La crisi non sembra aver fermato la vita quotidiana, che prosegue senza interruzioni in questo ambiente di apparente stabilità.

Il turismo internazionale si è quasi fermato a causa della guerra in Iran e delle tensioni nello spazio aereo del Golfo. La vita quotidiana, invece, continua — tra prudenza, adattamento e preoccupazioni soprattutto economiche. Missili intercettati e vita normale «Non è normale sentire i droni o vedere un edificio colpito di striscio da un frammento, ma c’è un clima generale di sicurezza», racconta Francesco Galdi, Corporate Beverage Manager di Buddha-Bar, residente a Dubai da oltre dodici anni. Dopo lo shock iniziale, la città ha reagito. «Questa zona del mondo è una polveriera, quindi negli anni gli Emirati si sono armati e preparati. Hanno uno scudo aereo che pochi Paesi al mondo possiedono e il territorio è relativamente piccolo da difendere». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Guerra in Medio Oriente: è la fine di Dubai? La città che continua a vivere mentre il turismo si ferma

Articoli correlati

Leggi anche: Guerra in Medio Oriente, si ferma il campionato in Qatar: a rischio anche la finalissima Argentina-Spagna!

Guerra in Medio Oriente, Firenze studia gli effetti sul turismo. "Non si registrano flessioni sulle prenotazioni"L'assessore Jacopo Vicini: "Monitoriamo in maniera approfondita e con ogni strumento a nostra disposizione l’andamento del turismo in città, in un...

Una raccolta di contenuti su Medio Oriente

Temi più discussi: La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOG; Se la guerra in Medio Oriente coinvolge il Caucaso del Sud; Netanyahu: Israele continuerà a colpire l’Iran con tutta la sua forza; Global Watch n.216 – Medio Oriente: infuria la guerra energetica.

Guerra in Medio Oriente: è la fine di Dubai? La città che continua a vivere mentre il turismo si fermaTra droni abbattuti e ristoranti affollati di residenti, Dubai vive una «strana normalità» e attende il ritorno dei viaggiatori. Chi ci vive si sente al sicuro, ma sa davvero cosa sta succedendo? vanityfair.it

Come la guerra in Medio Oriente può impattare sulle imprese e sulla filiera dell’autoMichele Bonfiglioli spiega quali sono i canali di trasmissione dell'escalation militare sulle imprese, a partire da quelle dell'Automotive ... quattroruote.it

Washington rafforza il contingente militare in Medio Oriente con marines e navi da guerra. Trump invita le navi commerciali a transitare nello stretto di Hormuz https://l.euronews.com/DDoF - facebook.com facebook

Il collo di bottiglia in corso a Hormuz se da un lato ha ridotto le esportazioni dal Medio Oriente costringendo le principali raffinerie a cercare alternative, dall’altro segnala una fortissima accelerazione della domanda Il punto di @FDePalo x.com