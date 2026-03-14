Guerra in Medio Oriente | è la fine di Dubai? La città che continua a vivere mentre il turismo si ferma

Da vanityfair.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Medio Oriente, Dubai continua a funzionare normalmente nonostante le tensioni e i droni abbattuti. La città è ancora piena di residenti nei ristoranti e nelle strade, mentre il turismo si è praticamente fermato. La crisi non sembra aver fermato la vita quotidiana, che prosegue senza interruzioni in questo ambiente di apparente stabilità.

Il turismo internazionale si è quasi fermato a causa della guerra in Iran e delle tensioni nello spazio aereo del Golfo. La vita quotidiana, invece, continua — tra prudenza, adattamento e preoccupazioni soprattutto economiche. Missili intercettati e vita normale «Non è normale sentire i droni o vedere un edificio colpito di striscio da un frammento, ma c’è un clima generale di sicurezza», racconta Francesco Galdi, Corporate Beverage Manager di Buddha-Bar, residente a Dubai da oltre dodici anni. Dopo lo shock iniziale, la città ha reagito. «Questa zona del mondo è una polveriera, quindi negli anni gli Emirati si sono armati e preparati. Hanno uno scudo aereo che pochi Paesi al mondo possiedono e il territorio è relativamente piccolo da difendere». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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