Salari | arrivano i nuovi obblighi per la parità tra uomo e donna
Da oggi, nelle procedure di selezione del personale, non si potrà più chiedere ai candidati quale fosse il loro stipendio precedente. Questa novità fa parte di un pacchetto di regole volto a promuovere la parità di genere sul mercato del lavoro. I datori di lavoro dovranno adottare nuovi criteri per valutare le candidature, senza basarsi sulle retribuzioni passate. La normativa mira a ridurre le disparità salariali tra uomini e donne, favorendo una maggiore trasparenza nelle trattative salariali.
? Punti chiave Come cambieranno i colloqui di lavoro con il divieto di chiedere lo stipendio precedente?. Chi potrà richiedere ufficialmente i dati sulle retribuzioni dei propri colleghi?. Quali obblighi di monitoraggio dovranno affrontare le aziende con oltre 100 dipendenti?. Quando entreranno in vigore i nuovi controlli sulla trasparenza dei salari?.? In Breve Webinar Cna Forlì-Cesena il 18 maggio con Luca Feliciotto e Silvia Severi.. Obblighi di rendicontazione graduali per le imprese a partire da giugno 2027.. Monitoraggio periodico obbligatorio per le aziende con almeno 100 dipendenti.. Normativa basata sulla Direttiva UE 2023970 per il divario retributivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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