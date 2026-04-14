Il Forum Lavoro si è aperto ieri sera a Trento con una grande partecipazione, segnando il lancio di tre nuovi progetti mediatici dedicati al territorio: La Piazza di Trento, LaPiazzaweb e Trentino24. Nel frattempo, si discute di rinnovi salariali nel settore del lavoro locale, mentre l’economista Cottarelli ha espresso preoccupazioni riguardo all’andamento occupazionale e alle prospettive future.

Il Forum Lavoro si è aperto ieri sera a Trento con una partecipazione massiccia, segnando il debutto di tre nuovi progetti mediatici volti a dare voce al territorio: La Piazza di Trento, LaPiazzaweb e Trentino24. Il convegno ha protagonisti il sindaco Franco Ianeselli, il vicepresidente della Provincia Achille Spinelli e l’economista Carlo Cottarelli, che hanno affrontato temi cruciali come la competitività del Nord Est, le dinamiche occupazionali locali e le minacce poste dall’instabilità geopolitica globale. L’economia trentina tra stabilità occupazionale e nuove sfide strutturali. Durante l’incontro, Achille Spinelli, che ricopre il ruolo...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro in Trentino: tra nuovi salari e l’allarme di Cottarelli

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