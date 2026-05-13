A Sassari entrano in vigore nuove regole per i monopattini elettrici. Chi utilizza veicoli con motore superiore ai 500 watt dovrà applicare adesivi identificativi. È inoltre obbligatorio stipulare un'assicurazione per i conducenti che guidano questi dispositivi. Le norme specificano anche quando scatta l’obbligo di copertura assicurativa, anche in relazione alle caratteristiche tecniche dei monopattini.

? Domande chiave Cosa rischia chi guida un monopattino con motore sopra i 500 watt?. Quando scatta l'obbligo di assicurazione per i conducenti di monopattini?. Come cambiano le regole per l'uso del casco tra adulti e minorenni?. Dove è vietato parcheggiare i monopattini per non ostacolare i pedoni?.? In Breve Obbligo adesivo identificativo plastificato dal 16 maggio a Sassari.. Assicurazione responsabilità civile obbligatoria a partire dal 16 luglio.. Limite potenza motore 500 watt e velocità massima 20 kmh.. Casco obbligatorio per tutti gli adulti e limite 6 kmh pedoni.. A Sassari parte oggi la campagna di sensibilizzazione della Polizia locale per informare i cittadini sulle nuove regole che regolamentano l’uso dei monopattini elettrici nelle strade cittadine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari: nuovi obblighi per i monopattini, arrivano adesivi e assicurazione

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