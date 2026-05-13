Sal Da Vinci prove per l' Eurovision nella metro di Vienna | le immagini fanno impazzire i fan
Durante la prima semifinale dell’Eurovision, andata in scena alla Wiener Stadthalle di Vienna, un artista italiano ha ricevuto una standing ovation. Nel corso dell’evento, sono state condivise immagini che hanno suscitato entusiasmo tra i fan. La serata si è conclusa con il riconoscimento da parte del pubblico presente, mentre sui social sono circolate clip e foto dell’evento.
Standing ovation per Sal Da Vinci all'Eurovision ieri, durante la serata della prima semifinale alla Wiener Stadthalle di Vienna. Il cantante napoletano, già qualificato per la finale di sabato, ha debuttato con la sua "Per sempre si" circondato da tre ballerini che hanno inscenato un matrimonio.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Radio Deejay. . Saranno mica le prove ufficiali della finale dell'Eurovision? Ma Sal Da Vinci, cosa sta ballando nella metro di Vienna? Solo risposte sbagliate ?? Thanks for the video @_apo.bakas #news #musica #SalDaVinci #Eurovision2026 #radiodeejay facebook
Il buongiorno si vede dal... talento! Sal Da Vinci sta letteralmente mandando in tilt il web con le prove per l'Eurovision. Orgoglio puro! Voi avete già visto il video virale? #PerSempreSì #Eurovision #SalDaVinci x.com
Che schifo Sal Da Vinci - reddit.com reddit
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