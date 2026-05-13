Sal Da Vinci prove per l' Eurovision nella metro di Vienna | le immagini fanno impazzire i fan

Durante la prima semifinale dell’Eurovision, andata in scena alla Wiener Stadthalle di Vienna, un artista italiano ha ricevuto una standing ovation. Nel corso dell’evento, sono state condivise immagini che hanno suscitato entusiasmo tra i fan. La serata si è conclusa con il riconoscimento da parte del pubblico presente, mentre sui social sono circolate clip e foto dell’evento.

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