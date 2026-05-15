Sal Da Vinci | perché è già in finale all’Eurovision prima della sua esibizione

Da napolipiu.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Eurovision Song Contest 2026 si avvicina alla sua fase finale, prevista per la sera di domani. Tra i partecipanti, si è già parlato di un cantante italiano che sarebbe in finale prima ancora di esibirsi, in base a previsioni e scommesse. La competizione, che coinvolge artisti di diversi Paesi europei, si svolge in una città ospitante e vede ogni partecipante presentare un brano originale. La finale, trasmessa in diretta, rappresenta il momento clou della manifestazione.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Cresce l’attesa per la finale dell’Eurovision Song Contest, in programma il 16 maggio 2026. Quest’edizione, che si svolgerà a Vienna, vedrà il ritorno sul palco del famoso cantante napoletano Sal Da Vinci, il quale si è guadagnato un posto tra i finalisti direttamente, come stabilito dai regolamenti del festival. Sal Da Vinci, noto per il suo brano “Per sempre sì”, vincitore del Festival di Sanremo, ha già avuto l’opportunità di esibirsi durante la prima serata della manifestazione. La particolarità di questa edizione è che la sua performance non è stata soggetta alle votazioni popolari che determinano l’accesso alla finale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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